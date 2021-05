Abbecedario della cittadinanza al liceo "Bianchi dottula" di Bari

Il Liceo "Bianchi Dottula" ha aderito all'Abbecedario della cittadinanza, una serie di eventi diffusi per mettere in comunicazione Università, Scuola e Territorio.

''Vogliamo lasciare i computer e tornare a pensare e discutere insieme: è il desiderio che ha spinto la Società filosofica italiana (SFI) di Bari e i suoi partners a proporre questa esperienza di cittadinanza attiva e “filosofia in comune”. Non un convegno, ma tanti eventi diffusi, in presenza contingentata, che dal 26 al 30 maggio coinvolgeranno Bari.

Intorno ad ogni termine di cittadinanza, relatori e partecipanti si incontreranno in presenza, nella consapevolezza che i piccoli numeri possono favorire il dialogo e provare ad innescare reali processi di partecipazione e pensiero critico condiviso''.

Presso il Liceo "Bianchi Dottula" di Bari, si svolgeranno i seguenti dialoghi in data 27 maggio:

15.45 - sul termine TEMPO: G. Strummiello (Uniba), A. Ardovino (Unich) con F. Lunanova (SFI);

17.30 - sui termini Sostenibilità-Agenda 2030: V. Bernardi (Liceo "A. Scacchi Bari), L. De Marco (Liceo "G. Bianchi Dottula" Bari), G. Gatti (Liceo "O. Flacco") con C. Genchi (SFI).

I posti sono limitati a 30 presenze con sistema di prenotazione e il rispetto di tutte le misure anti-Covid19.

