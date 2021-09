"Abbracci", corso di Yoga e degustazione

Il 2 ottobre gli ulivi di Trani abbracceranno l'arte della parola, della musica, della danza e del benessere dello yoga.

Il Frantoio Schinosa dell'azienda agricola Di Martino ospiterà una serie di eventi a partire dalla parola d'ordine "Abbracci". Alla lezione di yoga tra gli ulivi durante il pomeriggio, seguirà la presentazione di "Abbracci", romanzo della Progedit editore con l'autore Luigi Laguaragnella e Lucia Delvecchio, co-founder di Adopt me Italy, start up pugliese sull'adozione degli alberi d'ulivo e promotori della manifestazione. Il dialogo letterario sarà accompagnato dalla chitarra acustica di Nicola Seccia e dalle coreografie di Katia Laguaragnella del Gruppo Danza Prez.Mo Sangue in San Rocco di Bari.

Al termine verrà dato spazio alle degustazioni gastronomiche della nostra terra.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio di emozioni, scandito da un gesto bellissimo che tanto ci è mancato in questo periodo di Covid, l'abbraccio, quello che ha segnato la nostra vita tanto da cambiarla completamente. L'abbraccio che ci ha fatto rinascere e amare il nostro Io, riscoprendo il sapore autentico della condivisione.

OBBLIGO DI GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO

Per informazioni, costi e prenotazioni; Antonio 3921418476