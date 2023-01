Al Teatro Casa Di Pulcinella in scena ABC - Avanti Bambini Curiosi, Spettacolo teatrale con attori e pupazzi

A B C - Avanti Bambini Curiosi

Room To Play

Spettacolo teatrale con attori e pupazzi

È il primo giorno di scuola, per i bambini, per la maestra, per i genitori, per l’impiegato della segreteria, ognuno è pronto ad affrontarlo al meglio, con le sue emozioni, le sue forze e le sue peculiarità.

Ma una bambina venuta da una città lontana arriva a sconvolgere quello che tutti già si aspettano di vivere, perché da sempre va così, da sempre si ripete identico ogni volta.

Una piccola anomalia, un piccolo cambiamento, una piccola nuova compagna di classe e tutto cambia, ognuno trova il coraggio di cambiare le cose, di togliere la polvere e abbandonare le vecchie consuetudini per costruire insieme una nuova scuola, questa volta a misura di bambino. Lo spettacolo con ironia e discrezione racconta la scuola, dai vari punti di vista, quello dell’insegnante che cerca di rendere speciale il primo giorno di scuola, quello del genitore che si vuole assicurare che l’inserimento a scuola del proprio figlio avvenga nel miglior modo possibile e impossibile, l’impiegato della segreteria che cerca di far partire la scuola con le carte in regola, ma soprattutto cerca di rendere esplicito attraverso due simpatici e irriverenti burattini il punto di vista dei bambini, che parte dal basso ma punta verso l’alto. La trama si sviluppa come un’avventura avvincente, che si svolge all’interno di una classe, di cui fanno parte anche i bambini del pubblico, durante la quale scoprire tra risate e colpi di scena come sconfiggere il “cattivo”, grazie all’astuzia di due bimbi, determinati ad essere felici.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento

Infotel.080 534 4660