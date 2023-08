La compagnia Potlach di Pino Di Buduo al Teatro Abeliano

Al Teatro Abeliano di Bari ultimo appuntamento di "Luna barese" (progetto di Vito Signorile nell'ambito del progetto LE DUE BARI finanziato dall'Assessorato alle Culture del Comune di Bari) il 27 agosto alle ore 18:00 con lo spettacolo "Orchestra Conductors" del Teatro Potlach diretto da Pino di Buduo, in allestimento speciale in anteprima nazionale.

Formano una strana coppia questi due musicisti mentre provano “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Uniti da un’amicizia tenera ma turbolenta, ne fanno di tutti i colori: litigano, fanno a pugni, si riconciliano, si fanno scherzi a vicenda, ma dividono anche la fame e in fin dei conti l’ultimo biscotto.

E quando poi incontreranno un fantasma…come se la caveranno? Lo vedrete!

Scene comiche, tragiche e a volte assurde si susseguono con ritmo frenetico, ricordandoci il gioioso mondo degli artisti di varietà dove spesso l’allegra disinvoltura è molto vicina alla miseria.

Lo spettacolo per la sua ricchezza di situazioni buffe e curiose, per il ritmo e i diversi livelli di associazione è adatto ad un pubblico di bambini dai 3 anni in poi come per un pubblico adulto che lo vedrà in modo diverso ma non meno divertito.

L'evento è gratuito con entrata libera.