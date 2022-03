Anche a Locorotondo la luce della Pace di Betlemme per dire 'no alla guerra'

Insieme alle comunità parrocchiali di Locorotondo, all’Amministrazione comunale, a tutte le associazioni ecclesiali e civili, i movimenti e le realtà che operano nella città ci diamo appuntamento domenica, 20 marzo 2022 dalle ore 19:30 sul sagrato della Chiesa Madre. Da lì accompagnati da una fiaccola che accenderemo dalla luce della Pace di Betlemme che grazie ai nostri Scout arde nella nostra Chiesa Madre ogni anno nel periodo natalizio - uest’anno abbiamo scelto di lasciarla ancora accesa - raggiungeremo Masseria Ferragnano e li accenderemo il falò della Pace.

Si ascolteranno brevi testimonianze e riflessioni da parte di cittadini Ucraini e Russi. Un segno che avremo tutti in comune sarà una piccola coccarda, sul cuore, dei colori della bandiera ucraina che ogni associazione/ movimento/ realtà realizzerà per i propri appartenenti. Sarà l’occasione per raccogliere un piccolo contributo da devolvere alla Caritas Italiana e a Unicef Italia per progetti mirati da attuare sul territorio Ucraino. A tutti l’invito a partecipare con la fantasia che carratterizza la nostra comunità cittadina