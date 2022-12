Il Natale all'Istituto Preziosissimo Sangue, fraternità e solidarietà

Prezzo non disponibile

Ci si prepara al Natale presso l’Istituto Preziosissimo Sangue e lo spirito di fraternità e di solidarietà che da sempre contraddistingue vocazione e storia di tale realtà scolastica barese, torna in scena.

Al ricco programma di eventi natalizi allestito all’interno delle attività didattiche, si aggiunge l’iniziativa “Per ogni stella che brilla un sogno nascerà” che chiamerà a raccolta le famiglie IPS il prossimo 13 dicembre alle ore 18. Nella serata, l’accensione dell’albero, che campeggerà nel cortile dell’istituto, non solo vestirà di luci un grande abete in preparazione alla festa più luminosa dell’anno, ma diventerà segno di un importante gesto solidale che vede impegnato l’IPS in collaborazione con l’Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata.

L’intento dell’iniziativa è quello di portare luce nei luoghi rabbuiati dall’ombra della guerra, gettare speranza laddove il conflitto ha seminato dolore e terrore. In questo si sono impegnati gli alunni dell’istituto barese nelle ultime settimane, dando vita ad una raccolta solidale di luminarie e alberelli natalizi da destinare alle famiglie ucraine che si apprestano a vivere il Natale lontani dalla loro terra martoriata dalla guerra. La consegna ufficiale del materiale seguirà dunque l’accensione del grande albero caricando di significato profondo questo gesto, tanto consueto quanto atteso ogni anno nelle piazze di tutte le principali città.

Affinché non rimanga solo l’emozionante momento di una tradizione da rispettare ma sia l’augurio sincero di una speranza in grado di aprire ovunque spiragli di luce, l’accensione dell’albero IPS si è fatta solidale e intende ancorarsi nel territorio barese come piccolo ma significativo segno di una città solidale che sa guardare oltre i propri confini e progettare azioni di aiuto concreto.

Sarà la collaborazione con l’Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata a rendere concretizzabile l’iniziativa solidale fortemente voluta dall’istituto, grazie alla presenza di alcuni rappresentanti che, sin dai primi giorni di guerra, nello scorso febbraio, hanno moltiplicato le loro forze in iniziative di solidarietà sul territorio barese a favore dei loro connazionali in difficoltà.

All'evento parteciperanno il Sindaco Antonio Decaro, Assessora Paola Romano e autorità religiose della città di Bari.

Ritrovarsi attorno ad un alto albero, per antica tradizione simbolo del continuo rinnovarsi della vita, sarà per i ragazzi e le famiglie dell’IPS la giusta occasione per entrare nella festa che celebra la vita affermandone la forza e la bellezza alle quali ogni essere umano ha diritto.