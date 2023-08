L’acqua che tocchi di ResExtensa Dance Company all'Anfiteatro della Pace

"L'Acqua che tocchi", un evento magico dedicato al genio dell'armonia: Leonardo da Vinci. Lo spettacolo a cura di ResExtensa di Elisa Barucchieri va in scena martedì 8 agosto alle ore 21 all’arena della Pace di Bari (Japigia – Pensilina 85, ingresso libero).

Uno spettacolo emozionante con momenti di riflessione sulla genialità di Leonardo, l'uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'arte e della scienza. La performance includerà anche proiezioni interattive, creando un connubio magico tra arte visiva e danza. L'evento, organizzato in collaborazione con le associazioni LeZZanZare, Bari zerobarriere e Bari City Plus, sarà reso ancora più inclusivo e coinvolgente grazie alla traduzione in LIS.

"L'Acqua che tocchi" è inserito nel programma "Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro" di ResExtensa Dance Company, finanziato dal bando Le Due Bari del Comune di Bari.