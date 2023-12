Acquasumarte duo live ad Alimentare Libertà

Questo sabato 9 Dicembre alle ore 21:00 gli Acquasumarte in versione duo acustico ad Alimentare Libertà a Bari in via Napoli 49.



Ingresso con contributo 10€ tessera - compresa prima consumazione bevanda

Prenotazione obbligatoria al 3477149209



ACQUASUMARTE è la scelta libera dai condizionamenti, per ritrovare il proprio stile, di chi ama suonare senza etichette addosso.

ACQUASUMARTE nasce a Monopoli (Bari) nel 2007 dal desiderio di Vincenzo Aversa di realizzare, attraverso suoni essenziali e melodie ricercate, una fusione di diversi generi e tradizioni musicali per creare brani con chiari riferimenti nella storia della canzone d’autore italiana.

Nel 2010, registra la prima demo con 2 inediti e nel 2011 il cd “Appena in tempo”.

Nel 2014 pubblica, in edizione limitata e numerata a mano, il primo album “Torniamo presto”.

Nel 2018, a distanza di quattro anni dall'album “Torniamo presto”, pubblica l'album "VIVERE NON SI PUÒ" e nel 2019 l'album "VITA D'ARTISTA" con il supporto di Dischi Uappissimi: 14 nuovi inediti, registrati, missati e masterizzati da Fabrizio “Faco” Convertini, che si avvalorano delle collaborazioni di Renzo Rubino, Carmine Tundo, Bale Bulatovic, Giorgio Spada, Sebastiano Lillo, Ronny Gigante, Luciano D'Arienzo e Valentino Fanizza.

Dal 2010 ad oggi, gli ACQUASUMARTE si sono esibiti sul palco di importanti festival tra i quali: “Dirockato”; "Modena 29 settembre"; “Controfestival”; “Giovinazzo Rock”; “BucoBum”; “Aritmia Mediterranea”; “Viva Del Re!"; "Autori”; “Farm Festival”; "Cellamare Festival"; "Cinzella Festival"; "La notte della Rivolta", "PENSIERICORRENTI" e aperto i concerti per altrettanti importanti musicisti tra i quali: MARLENE KUNTZ, BRUNORI, LO STATO SOCIALE, NOBRAINO, DIMARTINO, ROBERTA CARRIERI, VEGETABLE G.





Antonio Conte - piano