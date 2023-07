Non ci piace star fermi, questo ormai lo avete capito e quindi vi sganciamo subito un’altra delle nostre bombe!



Venerdì 28 Luglio dalle 21.00 ACQUASUMARTE in concerto a Statt!



ACQUASUMARTE è la scelta libera dai condizionamenti, per ritrovare il proprio stile, di chi ama suonare senza etichette adddosso.

Nasce a Monopoli nel 2007 dal desiderio di Vincenzo Aversa di realizzare, attraverso suoni essenziali e melodie ricercate, una fusione di diversi generi e tradizioni musicali per creare brani con chiari riferimenti alla storia della canzone italiana.



Vincenzo Aversa: voce e chitarra

Antonio Conte: tastiera

Francesco Todisco: batteria

Pierfrancesco Trisolini: basso





Bella musica, bella gente e una bella atmosfera insomma, noi vi aspettiamo da Statt!



Vi ricordiamo, come sempre, di prenotare il vostro tavolo al 3792389869!