Acquasumarte live al ludi 84 pub - Altamura

3, 2, 1, goooooo!!



Venerdì 26 MAGGIO



ACQUASUMARTE è la scelta libera dai condizionamenti, per ritrovare il proprio stile, di chi ama suonare senza etichette addosso.



ACQUASUMARTE nasce a Monopoli (Bari) nel 2007 dal desiderio di Vincenzo Aversa di realizzare, attraverso suoni essenziali e melodie ricercate, una fusione di diversi generi e tradizioni musicali per creare brani con chiari riferimenti nella storia della canzone d’autore italiana.



presso LUDI 84 PUB - Via Diego Franco, 20 - Altamura (BA)



ore 21.30



Per l'occasione la band si esibisce in un inedito live ELETTROACUSTICO.



Vincenzo Aversa: voce e chitarra

Antonio Conte: tastiera

Francesco Todisco: batteria



NON MANCARE!!!!