Acquasumarte live a Gioia del Colle

I concerti d’autore di Sotto l’Arco - Donna Clementina, nella nostra bellissima cantina nel centro storico di Gioia del Colle (BA)

Ultimo appuntamento della stagione, venerdì 24 Maggio, con gli Acquasumarte.

Acquasumarte è la scelta libera dai condizionamenti, di chi ama suonare senza etichette addosso. Nasce a Monopoli (BA) nel 2007 dal desiderio di Vincenzo Aversa di realizzare, attraverso suoni essenziali e ricerca melodica, una fusione di diversi generi e tradizioni musicali per creare brani con chiari riferimenti nella storia della canzone d’autore italiana.

Dal 2010 a oggi gli Acquasumarte hanno partecipato a importanti festival tra i quali “Dirockato”, "Modena 29 settembre", “Controfestival”, “Giovinazzo Rock”, “BucoBum”, “Aritmia Mediterranea”, “Viva Del Re!", "Autori”, “Farm Festival”, "Cellamare Festival", "Cinzella Festival", "La notte della Rivolta" e aperto i concerti di diversi artisti tra i quali Brunori Sas, Nobraino, Dimartino, I Cani e Vegetable G.

Nel 2019 esce “Vita d’artista”, il loro quarto album, con il supporto di Dischi Uappissimi: 14 nuovi inediti, registrati, missati e masterizzati da Fabrizio Faco Convertini, che si avvalorano delle collaborazioni di Renzo Rubino, Carmine Tundo, Bale Bulatovic, Giorgio Spada, Sebastiano Lillo, Ronny Gigante, Luciano D'Arienzo e Valentino Fanizza. Un nuovo lavoro in studio dal titolo significativo che vuole invitare l’ascoltatore a riflettere sull'importanza e sulle difficoltà di essere artista, in primis della propria vita, e quindi sulla vita "d’artista" che facciamo un po' tutti, per riscoprire il senso e il valore della vita stessa, perché non c’è bisogno di essere pittore o musicista per vivere una vita d’artista!



Formazione

Vincenzo Aversa: voce

Antonio Conte: piano



Ascoltali qui: bit.ly/acquasumarte

Acquasumarte: www.instagram.com/acquasumartemusica/





Sotto l’Arco

Arco San Nicola, 3

Gioia del Colle (BA)

Info: 339 820 6479



Grafiche di Anemide



web: linktr.ee/standalonecomplex