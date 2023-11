Acquaviva delle Fonti, presentazione del libro "Lo strano delitto delle sorelle Bedin"

Giovedì 23 novembre, a partire dalle ore 18:00, Chicca Maralfa, giornalista e scrittrice barese, presenterà ad Acquaviva delle Fonti il suo ultimo romanzo “Lo strano delitto delle sorelle Bedin”. L’incontro, che si svolgerà nella bella cornice della Sala Colafemmina, vede il patrocinio del Comune di Acquaviva ed è in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia – delegazione di Acquaviva delle Fonti e Mondadori Bookstore. Dopo i saluti introduttivi dell’assessore alla Cultura Maria Grazia Barbieri, a dialogare con l’autrice sarà l’operatrice culturale Antonia Bellafronte. “Lo strano delitto delle sorelle Bedin”, edito da Newton Compton Editori, è un giallo ambientato nell’attualità ma con un rilevante fondale storico, elemento che lo rende un’opera molto originale perché al di fuori dei canoni di genere. La storia, che ha per protagonista Gaetano Ravidà, luogotenente dei Carabinieri barese di origini siciliane, si svolge difatti ad Asiago, il paese del Veneto che è stato teatro delle più sanguinose battaglie del primo conflitto mondiale. L’investigatore indagherà su due efferati delitti ma allo stesso tempo anche sulla sua condizione di nipote di uno dei tanti militi ignoti scomparsi su quelle montagne nei primi anni del Secolo scorso. La ricerca delle proprie radici, lontano da Bari la sua città natale, assegna alla sua vicenda personale un respiro collettivo, per non dimenticare un destino che ha accomunato tante famiglie private dei propri cari morti a causa della Grande Guerra.