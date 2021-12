"Acquaviva degli incanti": super weekend di eventi dedicati al Natale

ACQUAVIVA DELLE FONTI. Ricchissimo fine settimana di eventi ad Acquaviva delle Fonti. Si comincia domani, venerdì 17 dicembre, con Natale a casa di Circe: letture con il Circolo Junior dell'associazione "Il Grillo parlante" dalle 16 in poi sulla Cassarmonica di piazza Vittorio Emanuele. A seguire, dj set di "Altre Menti", a cura del Distretto Urbano del Commercio (Duc).

Sabato 18, dalla mattina alla sera (11.13 e 15-20) "Presepe Vivente in Grotta Curtomartino", a cura dell'associazione "Fili d'argento" e del Duc. Dalle 17, decima edizione di "Tutti a casa di Babbo Natale", in via Corso 15, a cura dell'associazione "Sognare e perdersi" In contemporanea, in piazza Madonna di Costantinopoli, "Mercatino biologico di Natale", a cura dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica (Aiab) Puglia.. A seguire, comici, acrobati, one-man band e altri artisti di strada animeranno le vie della città, dalle 19.30 alle 22.30, con la White Christmas Night organizzata dall'associazione Proloco Curtomartino.

Domenica 19, alle 10.30, "Letture e auguri a cura dei leggistorie del Circolo del Grillo Parlante" in Cassarmonica. Alle 17, "Dolci natalizi e pettole in festa", a cura della Proloco, in piazza Maria Santissima di Costantinopoli.

Alle 17.30 la "fanfara del Settimo reggimento Bersaglieri di Altamura, diretta dal maresciallo Giovanni Carrazzo, si esibirà con "Bandaviva", la banda giovanile del Liceo musicale Don Milani diretta dai professori Domenico Nuzzaco e Giuseppe Smaldino, per le vie del centro cittadino e, in contemporanea, "concerto di granelli di senape" in Sala Colafemmina. Alle 18, "la casa di Babbo Natale in piazza dei Martiri", a cura del Centro anziani e dell'associazione Fili d'Argento.Alle 18, "tombolata solidale" a cura dell'Aiab puglia in Sala D'Ambrosio Angelillo, alle 18 "visita guidata al Palazzo De Mari", a cura della Pro Loco, alle 18 30 "dj set David De Palma" Altre Menti in Estramurale Pozzo Zuccaro. I visitatori potranno ammirare anche la mostra "Fame d'amore", dedicata a gatti e cani in Sala D'Ambrosio Angelillo,la Cassarmonica dei Folletti e il percorso del Borgo incantato tra le vie del centro storico, Babbo Natale di MvLine e l'Albero dei pesci in piazza Garibaldi.

Tutte le manifestazioni sono patrocinate dal Comune di Acquaviva delle Fonti, capofila dell'associazione di Comuni "Cuore della Puglia", che domenica mattina, alle 10.30, nell'istituto Rosa Luxemburg di Casamassima, premierà anche i tre vincitori delle borse di studio per la valorizzazione dei prodotti del territorio e lancerà la campagna "Dona l'Olio", per sostenere le Caritas cittadine donando l'olio dei produttori olivicoli pugliesi.