Acquerello napoletano, omaggio alla musica napoletana

Venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si tinge dell’“Acquerello Napoletano” tratteggiato dalla voce e pianoforte di Nunzia Carrozza e dalla chitarra di Pino Mazzarano.



Un concerto in Puglia che in realtà è un disegno musicale per omaggiare la città partenopea: Napoli è poesia, passione, musica, espressa in versi antichi ma sempre attuali, a cavallo di un tempo che sembra rarefarsi e diluirsi, proprio come un acquerello. Un disegno alla (ri)scoperta di una lingua già essa stessa musica e di espressioni che non possono essere tradotte in alcun altro modo.



Da qui l’idea dei musicisti Pino Mazzarano e Nunzia Carrozza di accompagnare gli ascoltatori in un viaggio d’autore attraverso gli scorci più caratteristici e i poeti più identificativi di Napoli, intrecciandone la portata espressiva traboccante con la propria musica essenziale e al servizio di una lirica unica, affascinante, intrisa di magia.