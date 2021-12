Ad Acquaviva delle Fonti il Natale è all’insegna del divertimento, delle tradizioni e del commercio di prossimità grazie al distretto urbano del commercio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ricchissimo e fittissimo calendario di eventi ad Acquaviva delle Fonti in occasione del Santo Natale a cura dell’Associazione Distretto Urbano del Commercio di Acquaviva delle Fonti Sabato 18 dicembre dalle ore (11 - 13 e 15-20) e Mercoledi 5 gennaio 2022 dalle ore (16:30 alle 21:00) "Presepe Vivente in Grotta Curtomartino", a cura dell'associazione "Fili d'argento" e del DUC, con la direzione artistica di Maria Antonietta Favia. Sempre sabato 18 dicembre anche Esperienze rurali visita in grotta e degustazione di prodotti del presidio Slow Food cipolla di Acquaviva a partire dalle 11:30 con conclusione da parte dei giornalisti presenti alle ore 14:30. Tutte le manifestazioni sono organizzate dall’Associazione Distretti Urbani del Commercio, con l’obiettivo di promuovere il territorio, le tradizioni e il commercio locale, con il patrocinio dal Comune di Acquaviva delle Fonti.