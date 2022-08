Ad libitum 8: Banvard’s legacy nel Chiostro Sant'Antonio a Polignano a mare

BANVARD’S LEGACY

Come mai nessuno ha mai sentito nominare il più famoso e ricco pittore del XIX secolo?

di e con Massimiliano Cividati

Andrea Zani, pianoforte



Accompagnato dal pianoforte di Andrea Zani, l'attore Massimilano Cividati racconterà la leggendaria vita del pittore americano John Banvard, caso unico nella storia dell’arte del XIX secolo.

Di umili origini, Banvard passò alla storia grazie ad un unico quadro dipinto sulle rive del Mississippi alto 4 metri e lungo oltre 4 miglia, che lo portò a diventare il “pittore più ricco di tutti i tempi”.

Banvard è stato una vera e propria stella cometa. Le sue vicende legali con P. T. Barnum gli costarono l’intera fortuna accumulata in giro per il mondo e l’oblio di oltre un secolo di storia.

Questo spettacolo gli rende finalmente giustizia.



Per informazioni:

– WhatsApp: 392 9642809

– Mail: info@eposteatro.com



Oppure acquista il tuo biglietto su

www.eposteatro.com/tc-events/banvards-legacy/



Costo del biglietto:



RIDOTTO (over 65 e under 26) 10€