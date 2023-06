Concerto gratuito sul racconto del viaggio di Odisseo sul mare di Polignano per la rassegna Ad Libitum

Il racconto del viaggio di Odisseo sul mare di Polignano. Grazie al progetto site specific pensato per la scogliera di Polignano a Mare, puntiamo ad affascinare il pubblico con sonorità senza tempo scandite dalle launeddas di Andrea Pisu (Premio Maria Carta 2015) e dalle percussioni di Davide Chiarelli. Nei panni del protagonista l’attore Sax Nicosia, premiato nel 2019 dall’Assostampa quale migliore interprete tragico a Siracusa per l’interpretazione di Menelao nell’Elena di Euripide per la regia di Davide Livermore. Ad un mese esatto dallo sbarco del Santo Patrono (San Vito, 14 giugno), a sbarcare nella stessa cala in cui ogni anno si radunano centinaia di fedeli, sarà l’eroe omerico. Polignano, come l’isola dei Feaci, accoglie il naufrago, lo veste e lo ascolta. Uno spettacolo inedito, curato da Maurizio Pellegrini, interprete insieme a Michele Basile e Marta Lucini di questa pièce che è teatro, musica, performance e valorizzazione del territorio. Un connubio necessario e ricercato che conferma Ad Libitum evento pienamente identitario per il nostro territorio.

IL MIO NOME È ODISSEO

IL VIAGGIO DI ODISSEO - PARTE SECONDA: IL RACCONTO



In collaborazione con Fondazione Paolo Grassi

E LEGA NAVALE POLIGNANO A MARE



14 luglio 2023 – CALA PAGURO – ore 21

drammaturgia e regia di MAURIZIO PELLEGRINI

con SAX NICOSIA

MICHELE BASILE, MARTA LUCINI, attori

ANDREA PISU, launeddas

DAVIDE CHIARELLI, percussioni

Costumi di DONATO DI DONNA

movimenti coreografici di ILEANA PACE

con la partecipazione di Leonardo Lattarulo

• EVENTO GRATUITO •