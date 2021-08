Ad Libitum: gli appuntamenti di agosto a Polignano, con una lettura di Dante all'alba

Il mese di agosto riserva al pubblico della rassegna Ad Libitum – la grande musica a Polignano a mare un calendario di appuntamenti che si snodano tra musica, teatro e letteratura. Con un omaggio speciale a Dante Alighieri, con la lettura della cantica del Purgatorio immersi nel chiarore dell’alba al Museo Pino Pascali. Fino al 28 agosto sono poi in programma concerti, spettacoli teatrali, presentazioni musicali e incontri di approfondimento.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

E proprio nel segno del Sommo poeta fiorentino, in occasione del 700esimo anniversario della morte, che si aprono gli appuntamenti di agosto: il 4 luglio alle 20.30 la Chiesa dei Santi Medici ospita il concerto Miserere di me – Cori delle anime purganti nel viaggio dantesco con la Cappella Musicale Corradiana diretta da Antonio Magarelli che interpreta le musiche di Lasso, de Victoria e Pansini. Il 6 agosto è la volta della presentazione del cd del compositore Paolo Messa, intitolato Eos – Antologia condivisa (prodotto da Digressione Music). L’incontro è previsto alle 18.30 al Museo Pino Pascali. Ancora un incontro in musica il 7 agosto, quando si tiene il concerto Mit Feuer (con fuoco), introdotto dal musicologo Galliano Ciliberti: alle 21 il Chiostro di Sant’Antonio sarà palcoscenico la prima nazionale del Lamento del Conte Ugolino del compositore perugino Francesco Morlacchi, nella versione per soprano e archi del 1806 mai eseguita fino ad oggi, interpretata dal soprano Maria Cristina Bellantuono.

Il 10 agosto andiamo invece alla scoperta delle musiche della tradizione bandistica pugliese con il Centenario concerto bandistico ‘P. Serripierro’, diretto da Pasquale Spinelli. Un concerto itinerante che partirà alle 20 dal Museo Pino Pascali per poi attraversare il borgo che ha dato i natali a Domenico Modugno. Dalla Puglia ci spostiamo poi in Argentina il 13 agosto, data di Tango Pasiòn: violini, bandoneon e ballerini faranno rivivere alle 21 a Cala Ponte Marina le vibranti sonorità di Piazzolla – nel 100esimo anniversario della morte del musicista - Villoldo e Gardel. Un appuntamento di caratura internazionale, che vede sul palco il musicista spagnolo Joaquin Palomares, realizzato in collaborazione con il festival A.G.Ì.MUS.

Il 17 agosto alle 5.30 ci addentriamo nel Purgatorio descritto nella Divina Commedia nel secondo appuntamento di Lectura Dantis, accolto al Museo Pino Pascali: ad accompagnare le voci degli attori Sax Nicosia e Maurizio Pellegrini saranno i canti della tradizione gregoriana, interpretati dai solisti della Cappella musicale corradiana diretta da Antonio Magarelli. Il 21 agosto il Chiostro di Sant’Antonio ospita alle 21 l’esecuzione della celebre Sonata a Kreutzer di Ludwig van Beethoven da parte del soprano Maria Cristina Bellantuono, accompagnata da Daniela Carabellese al violino e Pietro Laera al pianoforte. Il 26 agosto è la volta di un nuovo approfondimento dedicato a Dante Alighieri, con un focus legato all’arte e alla musica, condotto dal professor Matteo Summa del Conservatorio ‘Nino Rota’ di Monopoli e dall’architetto e storico dell’arte Filomena Di Renzo. Dante nell’arte e nella musica è in programma alle 18.30 al Museo Pino Pascali.

Chiude gli appuntamenti di agosto il 28 l’omaggio a Igor Stravinskij nel 50esimo anniversario della morte del compositore. Lo spettacolo Pulcinella, nella riscrittura a opera di Maurizio Pellegrini, va in scena al Museo Pino Pascali alle 21: in scena le ballerine Laura Bovino, Daniela Giannuzzi e Rossana Samele, gli attori Maurizio Pellegrini e Massimiliano Mastroeni, il soprano Maria Cristina Bellantuono, il baritono Lodovico Filippo Ravizza e il pianista Onofrio Della Rosa.

TICKET E CAMPAGNA ABBONAMENTI

Gli eventi prevedono un ingresso con contributo all’attività concertistica di 10 euro. Confermata la formula dell’abbonamento al costo di 50 euro per poter accedere liberamente a tutti gli eventi di Ad Libitum. I ticket per i singoli spettacoli e l’abbonamento si potranno acquistare sul sito dell’associazione culturale Epos Teatro (www.eposteatro.com). I biglietti si potranno comunque acquistare in loco poco prima dell’evento.

Per maggiori informazioni sugli eventi in programma si può inviare una mail all’indirizzo Info@eposteatro.com o chiamare il numero +39 392 964 28 09. Il programma aggiornato dell’evento sul sito www.eposteatro.com.