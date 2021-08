Assistere gli anziani nelle lunghe giornate di agosto, quando la città si svuota: le iniziative dell’Associazione ADA Bari

A Bari dal 2 al 13 e dal 16 al 27 Agosto 2021, l’ADA Associazione di volontariato per i Diritti degli Anziani, in collaborazione con Uil Pensionati Puglia e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, organizza l’iniziativa gratuita “Agosto ti conosco” per ospitare le persone anziane che restano sole in città e far trascorrere giornate in compagnia in un ambiente fresco e gradevole, presso la sede dell’Associazione in corso Italia 43/B a Bari.



Le persone anziane possono usufruire dei seguenti servizi, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30:

- Libri, gioco della dama, degli scacchi, giochi da tavola, musica, film.

- Esercizi di “Ginnastica mentale” con l’aiuto di psicologhe, per mantenere uno stato di benessere fisico, mentale e migliorare le relazioni sociali.

- Sportello di ascolto con personale specializzato per parlare di problematiche specifiche o semplicemente per chiacchierare.

- Ambienti climatizzati.

Per informazioni e prenotazioni

ADA Bari – Associazione per i Diritti degli Anziani

corso Italia 43/B Bari

080 523 10 40

ada@associazionedifesaanziani. it

