Adelfia ospita "La dislessia e il jazz"

Il progetto COCREATTIVA annuncia il secondo evento del suo programma: La Dislessia e il Jazz in programma mercoledì 24 luglio alle ore 20:00 nel suggestivo cortile del Palazzo Marchesale dei Bianchi Dottula ad Adelfia (BA). COCREATTIVA è un progetto rivolto ai giovani tra i 13 e i 17 anni di Adelfia, in provincia di Bari, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e offrire opportunità culturali e creative. Attraverso laboratori di teatro, musica e arti performative, COCREATTIVA mira a sviluppare competenze, consapevolezza di sé e la creatività dei partecipanti, promuovendo al contempo l'inclusione sociale. Il progetto è realizzato con il contributo del Ministero delle Politiche per la Famiglia e vede la collaborazione di numerosi partner: il Comune di Adelfia per il coordinamento del progetto, l'Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) per la valutazione dell'impatto, Alauda per i laboratori di teatro e scenografia, ARCI Comitato Territoriale di Bari APS per l'animazione territoriale ed educativa di strada, L’Accademje de la Canigghje per i laboratori di teatro e MusicaInGioco APS per i laboratori musicali. Alla fine del progetto, sarà realizzato un documentario in collaborazione con OZ Film Produzioni Cinematografiche per raccontare il percorso e i risultati ottenuti. Durante l'estate, COCREATTIVA ha organizzato una serie di eventi sotto il nome "Orchestiamo le Cose" in collaborazione con Bembè Arti Musicali e Performative. Questi laboratori di musica urbana hanno coinvolto numerosi giovanissimi, creando momenti di aggregazione e sviluppo personale attraverso l'arte, il riuso e la musica. Questi eventi estivi hanno preparato il terreno per i laboratori intensivi che inizieranno a settembre, focalizzati su teatro, musica e arti performative. Il prossimo appuntamento di COCREATTIVA vedrà la presentazione del libro "La dislessia e il jazz" della giovane autrice e musicista pugliese Matilde Sabato. Il libro offre una visione unica e personale sulla dislessia, basata sull'esperienza diretta dell'autrice, e illustra come il jazz possa essere una metodologia didattica efficace per affrontare le difficoltà cognitive e comportamentali. Matilde Sabato dialogherà con Laura Bruno, docente e organizzatrice dell'evento da sempre attenta alle problematiche cognitive dei ragazzi. Insieme, esploreranno il significato della dislessia e il ruolo del jazz nell'educazione. La serata sarà arricchita da una performance musicale dell'autrice accompagnata dal chitarrista e musicologo Leonardo Vita. Inoltre, il Maestro Andrea Gargiulo si unirà alla performance offrendo momenti musicali di grande impatto emotivo. L'evento, inoltre, è patrocinato dal Garante Regionale dei diritti dei minori, dott. Ludovico Abbaticchio che ha già seguito e presentato la giovane artista nella pubblicazione del suo libro. Vi aspettiamo il 24 luglio alle ore 20:00 nel cortile del Palazzo Marchesale dei Bianchi Dottula, ad Adelfia in provincia di Bari.