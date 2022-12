Admo Puglia, a Bitonto l’evento “Io ci sarò” con l’Ambulatorio Mobile

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo il debutto ufficiale di domenica scorsa presso il Parco Commerciale Casamassima, nuovo appuntamento con l'Ambulatorio Mobile di Admo Puglia Odv e con la possibilità di iscriversi alla stessa Associazione Donatori Midollo Osseo e al Registro Donatori Midollo Osseo.

Giovedì 22 dicembre 2022, in piazza Cavour, a Bitonto (Ba), infatti, in programma l’evento “Io ci sarò”, organizzato e promosso da Admo Puglia con il patrocinio del Comune di Bitonto e in collaborazione con il Polo della Solidarietà di Bitonto.

Dalle ore 18 alle ore 23 sarà possibile, attraverso un semplice prelievo di sangue propedeutico alla tipizzazione, diventare potenziali donatori di midollo osseo e iscriversi al registro che comprende tutti coloro i quali intendono mettere a disposizione se stessi, il proprio midollo osseo e le proprie cellule staminali per aiutare chi soffre e chi necessita di trapianto.

All’evento, promosso da Lella Caradonna e dalla presidente di Admo Puglia Maria Stea, sarà possibile pre-iscriversi accedendo al sito www.admo.it e selezionando l’evento Io ci sarò. Possono contribuire ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con un peso corporeo di almeno 50 kg e in buono stato di salute. Previsto anche un momento di musica live con l’esibizione di Acoustic Soul. L’evento “Io ci sarò” conclude una settimana di attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole cittadine di Bitonto.

Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.