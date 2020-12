A Locorotondo l'iniziativa natalizia ''Adotta il tuo albero di Natale''

Il periodo emergenziale ci ha messi nelle condizioni di dover rinunciare a tante iniziative che avrebbero reso sempre più attivo il nostro paese. Quest'anno l'Associazione del Distretto Urbano del Commercio Città di Locorotondo, sempre dalla parte delle attività commerciali e per il rilancio della Città, ha pensato di investire in un progetto natalizio che sia luce e speranza per tutti. Consci della forte difficoltà nel trovare prospettive future e di uno slancio per ripartire si è deciso di illuminare le nostre piazze, il centro urbano e le nostre principali contrade con uno dei simboli del Natale: l'albero.

Anche per quest'anno Locorotondo, attraverso il DUC Città di Locorotondo, promuove l'iniziativa natalizia “Adotta il tuo albero di Natale”. Si mette a disposizione delle attività commerciali n. 25 alberelli di Natale affinchè chi ne fa richiesta possa contribuire all'allestimento della nostra Città.

Chiunque fosse interessato potrà compilare il modello di adesione inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica duc.locorotondo@gmail.com entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 10 dicembre 2020.

Si precisa che l'assegnazione dei n. 25 alberelli rispetterà l'ordine di arrivo delle domande e la relativa protocollazione.