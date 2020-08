A VIVA! Festival di Locorotondo Nicola Conte presenta "Afrocosmico"

Venerdì 7 agosto la IV edizione del VIVA! Festival si sposta nella Masseria Aprile di Locorotondo per una serie di live che uniscono il meglio della musicale made in Puglia con il suono contemporaneo internazionale. A salire sul palco sarà il dj e produttore di culto Nicola Conte, avanguardista di stile grazie alla sua capacità di innestare gli aspetti più raffinati della club-culture nelle sue composizioni jazz. Per la sua partecipazione al VIVA!, l’artista originario di Bari presenta il progetto Afrocosmico, una performance che lo vede affiancato ad artisti del calibro di Raffaele Casarano, Carolina Bubbico, Filippo Bubbico, Valentina Magaletti, Federico Pecoraro e lo special guest Davide Shorty.

Sul fronte della scena nu-jazz e trip hop europea ci saranno poi i seminali The Dining Rooms, gruppo storico milanese che nella sua storia ha pubblicato 8 album in studio e 5 di remix. Il loro stile si muove sinuoso tra atmosfere cinematiche e post jazz, dilatazioni dub e songwriting, e al VIVA! Festival suoneranno in trio. Il dj e produttore radiofonico Stefano Ghittoni (Comizi D’Amore) e il musicista Cesare Malfatti (La Crus) saranno infatti accompagnati da una delle voci storiche del progetto, l’americana Georgeanne Kalweit, già voce di Delta V e collaboratrice di Vinicio Capossela e Calibro 35.

Oltre alla parte live, che vedrà anche le performance della formazione Puglia Jazz Star e di Z.I.P.P.O. si rinnova l'appuntamento con i talk dedicati al mondo della nuova musica. Sempre venerdì 7 agosto, alle ore 19:15 presso il Docks 101 di Locorotondo, si terrà infatti l'incontro dal titolo "Assonanze Musicali: il presente e il futuro della scena Pugliese", dove il giornalista Michele Casella dialogherà con Carolina Bubbico, Nicola Conte, Antonio Di Martino e Z.I.P.P.O. Un dialogo a microfono aperti sull'evoluzione creativa e sulle nuove sfide poste dal mercato internazionale.

Tutti gli eventi, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, saranno a capienza limitata e si integreranno con le architetture e gli spazi naturali della cittadina di Locorotondo.



PROGRAMMA 7 AGOSTO