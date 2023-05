Agìmusfestival_2023

STAGIONi_2023 (XXIX)

AgìmusFestival

direzione artistica Piero Rotolo



Mola di Bari - Arena Castello

21 Luglio – 25 Agosto



Il filo sottile dell’arte musicale tra classica, rock e canzone



Musa tedesca dalla bellezza algida, una voce che viene dal passato, Ute Lemper è il tocco raffinato dell’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali (A.G.ì.MUS.) per l’avvio di un festival che con cinque imperdibili concerti, tutti all’Arena Castello di Mola di Bari, va alla ricerca dei molti punti di contatto tra colto e popolare, anche lungo i confini italiani del «progressive» d’annata targato PFM Premiata Forneria Marconi e Banco del Mutuo Soccorso.

La programmazione prevede infatti un’importante finestra sull’art rock, che si estenderà con il concerto all’alba dello GnuQuartet, formazione classica che mette a confronto Jimi Hendrix e Niccolò Paganini, rockstar ante litteram. Mentre in chiusura si aprirà un discorso sulla musica da film col premio Oscar Nicola Piovani, una vita da compositore iniziata quando nelle sale da concerto si eseguiva solo musica classica o d’avanguardia e nel mondo del cinema era possibile realizzare sperimentazioni trasversali e soluzioni ibride.

Insomma, un festival che mette in comunicazione stili e linguaggi a partire da Ute Lemper, la grande cantante e artista tedesca universalmente applaudita per le sue intense interpretazioni a Broadway e nel West End di Londra, del cabaret di Berlino e della canzone francese, attesa il 21 luglio col nuovo spettacolo antologico «Time Traveller» nel quale condensa quarantacinque anni di straordinaria carriera.



Sulla scia di Pfm e Banco s’inserisce il 13 agosto il concerto all’alba dello GnuQuartet, che alle prime luci del giorno si propone con un crossover di brani originali che spazia dal minimalismo delle composizioni senza nome di «Untitled» alle rivisitazioni rock-pop dei Muse e dei Queen alla celebrazione in chiave moderna di Paganini, mentre il 25 agosto Nicola Piovani ripercorrerà con un trio da camera le tappe di un’incredibile carriera artistica fatta di collaborazioni con tanti grandi registi, da Federico Fellini a Mario Monicelli sino a Nanni Moretti.