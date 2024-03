A Putignano l'evento dedicato all'Agristaffing uno sguardo al futuro dell’agricoltura

Prezzo non disponibile

Venerdì 15 Marzo, si terrà “AGRICULTURA 2024”, un incontro dedicato al mondo dell’agricoltura e alla sua importanza. In un mondo in continua evoluzione, l’agricoltura riveste un ruolo fondamentale, alimentando lo sviluppo economico e sociale: in questo incontro saranno analizzate le innovazioni, le tecnologie sostenibili e le pratiche agricole che plasmano il nostro futuro alimentare. Sul modello di Agristaffing, ci si soffermerà sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare. Il convegno si svolgerà a Putignano (BA) alle ore 16.30, presso Barsentum, una meravigliosa masseria storica pugliese.

Generazione Vincente S.p.A., insieme con la propria business line dedicata alla legalità del lavoro nel settore agricolo, Agristaffing, si fa promotrice dell’incontro con lo scopo di trattare elementi essenziali per il futuro dell’agricoltura.

Di seguito, il programma del convegno. Saluti iniziali di Luciana Laera, Sindaco di Putignano e Francesco Intini, Sindaco di Noci.

L’incontro sarà aperto da Alfredo Amoroso, AD di Generazione Vincente S.p.A.; Andrea Michele Amoroso, AD di Generazione Vincente Academy; Francesca Boaretto, Vicedirettore Generale di Generazione Vincente S.p.A.

A seguire, ci saranno gli interventi di Giovanni Carella, Dottore Commercialista sulla Fiscalità Agricola sulle novità del settore; Massimiliano Laddomada, Sales Area Manager Centro-Sud Italia di Generazione Vincente Academy, sui canali di Finanziamento della della Formazione riservata al comparto Agricolo; Donato L’Abbate, Sales Manager di SOP Srl.

Conclusioni di Donato Pentassuglia, Assessore Regionale Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, riguardo le Politiche Agricole Regionali Pugliesi; On. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute, sulle risposte del Governo Nazionale al Comparto Agricolo.