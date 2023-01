Lo spettacolo 'Ahia!' in scena al Teatro Comunale di Corato

Secondo appuntamento per "Oltre i confini", la stagione di Teatro Ragazzi del Teatro Comunale di Corato che si inserisce nella più ampia stagione teatrale del Comune in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Domenica 22 gennaio, alle 18.00 andrà in scena "AHIA!", progetto di Teatri di Bari e Senza Piume Teatro, diretto da Damiano Nirchio, con Lucia Zotti, Monica Contini e Raffaele Scarimboli.

Lassù… O laggiù… Insomma, in quel luogo dove le anime si preparano a nascere per la prima o per l’ennesima volta, c’è un problema: una piccola anima proprio non ne vuole sapere di venire al mondo. L’Ufficio Nascite e il Signor Direttore le hanno provate tutte per convincerla, ma niente! Possibile? Tutti fanno la fila, si danno dei gran spintoni pur di vedere com’è fatta la Vita… e lei invece proprio non ne vuole sapere. Una donna anziana che racconta dell’essere bambini, della paura del Dolore e delle piccole e grandi difficoltà: la fatica, la delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di quel rifiuto, dei piccoli come dei grandi, di affrontare e attraversare tutto ciò che non è piacevole, facile, immediatamente ottenibile, faticoso. Ma soprattutto per raccontare la gioia della Vita. E scoprire che forse, proprio come nelle fiabe, senza quegli scomodi “Ahia!” non si può costruire nessuna felicità.

E ad accogliere il pubblico ci sarà Corina, la prima mascotte del Teatro Comunale di Corato e anche la prima dei teatri di Puglia, “padrona di casa” per tutti i piccoli ospiti del teatro e le loro famiglie.

I biglietti sono disponibili online al link https://bit.ly/3QIe8gd, e alla biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00, mercoledì dalle 10:30 alle 12:30.

Prezzo dei biglietti: Biglietto unico € 8 / Biglietto Adulto + Bambino € 12