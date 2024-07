Akiko Jazz Quartet a Giovinazzo

Giovedì 4 luglio alle 21:00, a Riva del Sole Hotel (Giovinazzo), va in scena il secondo appuntamento con “In the Blue Summer Festival”, la nuova rassegna di FPM – Fondazione Pugliesi per la Musica. A salire sul palco sarà Akiko Jazz Quartet.

Una personalità musicale curiosa e sfaccettata, unita ad una voce raffinata ed espressiva, fanno di Akiko una delle top jazz vocalist del Giappone. Nel corso degli anni la cantante ha saputo incarnare la concezione più moderna di cantante jazz attraverso dischi eterogenei, spaziando tra standards, bossa nova ed elettronica, ma sempre fedeli allo spirito del genere. Per l'occasione, saranno sul palco con lei: Nicolò Petrafesa - Pianoforte, Antonio Cerfeda - Batteria, Marco Bardoscia- Basso.

“In the Blue Summer” è prodotta e promossa da FPM – Fondazione Pugliesi per la Musica, con la direzione artistica di Antonio Pisani e in partnership con Riva del Sole Hotel. Sono cinque le date del festival, che ospiterà alcuni degli artisti nazionali e internazionali più interessanti del momento, in diverse location suggestive della provincia di Bari.

Di seguito le prossime date:

20 luglio – Armstrong & The Moonwalkers – “Izarus” – Modugno

10 agosto – Rebel Hearts Trio – Riva del Sole Hotel

4 settembre – Karima – “Lifetime” - Rival del Sole Hotel

Akiko nel 2001 diventa la prima cantante giapponese ad incidere per la celebre etichetta Verve Records. Il suo disco d’esordio “Girl Talk”, registrato a Parigi dal celebre produttore francese Henri Renaud, si aggiudica il premio di “New Star” dalla rivista “Swing Journal”, storica rivista giapponese di jazz. Nel 2003 è a New York per incidere “akiko’s Holyday”, suo personale tributo alla leggendaria cantante jazz Billie Holyday, lavoro che ancora una volta si guadagna il premio di “Gold Disc” dallo “Swing Journal”. Ad esso seguono “Mood Swings” nel 2003, “Mood Indigo” del 2004 e il suo primo, emozionante disco live “Simply Blue” nel 2005. La profonda passione che akiko nutre per la musica brasiliana porta la cantante a Rio De Janeiro nel 2007 per registrare “Vida”, una raccolta di standards brasiliani in cui è presente anche un duetto con l’eclettico musicista carioca Arto Lindsay. Nel 2008 realizza due dischi importanti come “What’s jazz – STYLE” e “What’s jazz–SPIRIT”, fondamentali per la definizione del suo stile personale composto da elementi classici e moderni del jazz. Nel 2012 celebra il cinquantenario dei Beatles tributando loro “Across the Universe” un disco di riuscite ed accattivanti cover. Il suo album “Dark Eyes” (2012), registrato a New Orleans, è un omaggio allo stile più tradizionale del jazz. Tra i suoi ultimi lavori troviamo “Jazz me NY” registrato a New York nel 2014, “Spectrum” (2019) in duo con il pianista Hayashi Masaki e due lavori per voce e ukulele “Lady Ukulele” (2021) e “Lady Ukulele 2” (2022): lavori che ancora una volta l’hanno confermata una delle più interessanti ed eclettiche vocalist del panorama musicale internazionale.

Posto unico: € 15,00 + dp

Info e prevendite via whatsapp: 380.6478753 – 370.1245456