Al circolo unione di Bari la presentazione del libro 'I figli della luce'

Sarà il salone del Circolo Unione di Bari ad ospitare la prima presentazione del libro Figli della Luce (SECOP edizioni 2022) felice sintesi tra i versi di Enzo Quarto, le fotografie di Uccio Papa e le musiche di Mirko Signorile, per un incontro totale tra le arti.

Il volume è una esperienza contemplativa, quasi una preghiera laica alla ricerca di una nuova frontiera sensoriale e meditativa.

Una provocazione di quiete per l’uomo contemporaneo messo di fronte a scelte epocali più che necessarie, inevitabili.

Come scrive Antonia Chiara Scardicchio, autrice della postfazione, “…è una chiamata a fermarsi ed insieme a muoversi, un invito al paso doble che è proprio della vita e di tutto ciò che è vitale: immersione ed emersione sono le forme e le convocazioni di questa esperienza particolare di coniugazione”.



Durante la presentazione, saranno proiettate alcune fotografie di Uccio Papa presenti nel libro, la cui visione sarà accompagnata dalle musiche originali eseguite al pianoforte da Mirko Signorile.