Genna & Jesse, il duo americano in concerto al Joy’s Pub

Venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 21:30 il Joy’s Pub di Bari ospita in concerto il duo proveniente dagli USA Genna & Jesse.

Sono definiti da un'alchimia unica nata dalla bizzarra chimica, dalle intricate armonie vocali e dall'ardente narrazione che infonde la loro scrittura e le loro vibranti esibizioni.

Con sussurri (e talvolta ruggiti) di folk, blue-eyed soul, jazz, blues, torch song e musica popolare degli anni '60 e '70, il loro genere auto-scelto "retro soul pop" non racchiude completamente ciò che loro evocano nei loro gioiosi spettacoli dal vivo e negli album sensuali e deliberati.

Questi due scrollano di dosso le convenzioni dell'industria musicale a favore di fare ciò che fa sentire bene, e questa dedizione che sfida il genere per essere attuale e libero ha un effetto eccitante e irresistibile.



Traendo ispirazione dal loro romantico stile di vita nomade, Genna & Jesse potrebbero essere meglio descritti come moderni trovatori, offrendo generosamente agli ascoltatori scorci del loro mondo sempre in movimento con qualcosa di fresco, vero e genuinamente indipendente.



Genna (Michigan) e Jesse (Philadelphia) sono attualmente in tournée a livello internazionale per promuovere la loro ultima uscita, "Say OK". Il loro tour in corso, che include club, concerti in casa, ristoranti, caffè e festival, viene fatto con la minore impronta di carbonio possibile





Ingresso libero

Start ore 21:30

Info: 0805542854