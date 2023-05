Al palazzo della musica di Molfetta si fa ‘rumore’ con Raffaella Carra’

Una tappa di audizioni/casting gratuiti per far conoscere i futuri talenti pugliesi

Un successo a dir poco inarrestabile, quello che continua a fare ‘Rumore BIM Festival’, il contest per omaggiare l’indimenticabile Carrà che, con il suo mitico caschetto biondo, ha conquistato tutto il mondo. A pochi giorni dall’entusiasmante tappa che si è svolta ad Aversa, si pensa già a quella pugliese. Infatti, sarà Molfetta, grazioso borgo medievale in provincia di Bari, che domenica 4 giugno, scoprirà tutta l’energia di Rumore BIM Festival. A partire dalle ore 14.30, casting e audizioni gratuiti si svolgeranno presso il Palazzo della Musica in Via Cifariello, 25, con il patrocinio gratuito del Comune, dove numerosi talenti dai 6 anni in su, potranno esibirsi per le varie discipline: ballo, canto, musica, danza e recitazione. Dopo i saluti istituzionali dell’ex senatrice d’Italia Carmela Minuto, Assessore Comunale con delega delle attività produttive, la giuria sarà pronta a selezionare i partecipanti. Saranno presenti per la sezione canto, Donatella Muti diplomata in pianoforte e didattica della musica, la direttrice artistica della scuola Coreutica di Giovinazzo, Viviana Piscitelli, per la categoria danza e teatro. A presiedere la giuria, il maestro Michele Consueto, icona molfettese flautista, insegnante di clarinetto presso il Conservatorio Pinnicci di Bari, esperto di alta formazione musicale e coreutica. Rumore BIM Festival, alla sua seconda edizione, è un contest ideato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, in collaborazione con la Fondazione Verde Blu, con la direzione artistica di Roberto Vecchi, regista televisivo, e col patrocinio della città d’origine di Raffaella Carrà, Bellaria Igea Marina. “Ogni tappa è un tassello in più che si va ad aggiungere ad un progetto in cui credo - afferma l’architetto Emma Malinconico - Service Kreativ, unico referente del contest in Campania, Puglia e Basilicata, un progetto che condivido con il Maestro Carlo Morelli. Tutti gli artisti conosciuti fino ad ora, portano sul palco la loro passione, raccontano le loro storie, e sono tangibili le loro emozioni che sanno di vita”. Sicuramente la Puglia, terra magica d’arte, storia e natura, con la sua calorosa ospitalità, grazie anche al referente locale Francesco Tammacco, Direttore Artistico dell’Associazione Il Carro dei Comici, saprà farsi valere, e sarà protagonista di questo meraviglioso evento.



