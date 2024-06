Al Sole di Sicilia, Lidia Schillaci in tour con l’Orchestra sinfonica della Città Metropolitana di Bari: le date

La musica dei più grandi cantautori siciliani, storici e contemporanei, si fonde con la cultura eurocentrica dell’orchestra sinfonica per lo spettacolo “Al sole di Sicilia” della nota cantautrice Lidia Schillaci e dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari, insieme in tour estivo per le città e i borghi della Puglia. Con un repertorio interamente arrangiato ad hoc dal Maestro Valter Sivilotti, Direttore dell’Orchestra per questo progetto, e dopo il debutto dello scorso 12 giugno a Sammichele di Bari, il sodalizio artistico è pronto a far sognare ancora il pubblico pugliese con un prodotto musicale che risulta piuttosto originale. “Al Sole di Sicilia- racconta Lidia Schillaci, famosa anche per essersi cimentata brillantemente nelle imitazioni di Tale e quale show su rai1- è un viaggio straordinario nella Sicilia di ieri e di oggi, attraverso la musica dei più grandi cantautori”. “Proporlo in Puglia- continua sorridendo- è un esperimento che ci ha già premiati: è incredibile come i pugliesi, probabilmente grazie a Domenico Modugno che qui ha portato anche la musica siciliana, capiscano molto bene anche le canzoni in dialetto”. Da Franco Battiato a Rosa Balistreri, fino ai più contemporanei Levante e Colapesce Di Martino, il repertorio propone sedici pezzi che ben esplicano la ricchezza e la profondità della cultura siciliana e dei suoi numerosi talenti. “Gli arrangiamenti per orchestra sono stati elaborati proprio tenendo conto della forte identità culturale siciliana che ha sempre mantenuto la sua identicità nonostante diverse contaminazioni- spiega il Maestro Valter Sivilotti- La commistione con la tradizione sinfonica eurocentrica ha fatto sì che venisse fuori uno spettacolo davvero particolare”. In scaletta anche due pezzi inediti: Sole di Sicilia, composizione per sola orchestra dello stesso Maestro Valter Sivilotti, e Occhi Scuri, un pezzo scritto da Lidia Schillaci. “Occhi Scuri- dichiara Lidia Schillaci- racconta la mia storia, l’amore per la propria terra, e al contempo la sofferenza di doverla lasciare per rincorrere un sogno. Sono davvero felice di condividerla con il pubblico pugliese perché credo sia un sentimento che accomuna molte persone del Sud Italia che hanno dovuto lasciare le proprie radici e i propri affetti per poter cogliere l’opportunità di crearsi un futuro migliore”. Le prossime date dello spettacolo “Al Sole di Sicilia”: 19 giugno h 20 Acquaviva delle F. Scuola Aldo Moro; 20 giugno h 20.30 Bari, Circolo Barion; 21 giugno h 21.00 Terlizzi, Piazzale Scuola Don P.Pappagallo; 22 giugno h 20.30 Casamassima, Teatro all’Aperto, via Noicattaro; 24 giugno h 20.30 Conversano, Sagrato Cattedrale; 25 giugno h 21.30, Palo Del Colle, Parco Auricarro. Management artistico a cura della Asc Production, tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

