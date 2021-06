Al Teatro Kismet in scena '#Shakespearealacàrte da William Shakespeare'

Slitta di un giorno la messa in scena di #Shakespearealacàrte di e con Roberto Corradino all’Arena Kismet, nell’ambito dello “Speciale Puglia sotto le stelle” la prima stagione estiva che Teatri di Bari, realizzata in collaborazione con Fondazione Sat e a cura di Teresa Ludovico.

Lo spettacolo va in scena sabato 3 e domenica 4 luglio alle ore 21. #Shakespearealacàrte è un frullato interattivo per attore e pubblico, un attore che da solo fa tutti i personaggi con pochi oggetti, cavalcando col teatro più semplice immediato – popolare, si diceva una volta – le storie immortali di William Shakespeare. Storie di guerra, d’amore, di lotte fraterne di grandi temi che attraversano la vita umana, e delle passioni che vivono nel cuore e nella mente degli uomini.

#Shakespearealacàrte è una serata scespiriana, una festa da ballo per esempio a casa Capuleti ovvero come amavamo quando non avevamo ancora ventanni. Che cos’è l’amor, cantava Capossela in una sua vecchia canzone, e come ce lo siamo dimenticati noi, quell’attimo fuggente il cogli l’attimo di quel famoso film, sempre più performanti e pieni di impegni e di “cose” da fare, per cui anche l’amore è diventato un lavoro come se non bastassero tutti i lavori che facciamo, e la palestra, l’aperitivo con gli amici, il viaggio, la serata eccetera eccetera eccetera. E allora è Don Capuleti persona, il padre di Giulietta ad aprirvi le porte e le sale del suo palazzo a Verona, io e Bill (Shakespeare) faremo da maggiordomi. Siete tutti invitati Signore e Signori a Palazzo Capuleti per questa nostra serata danzante, la nostra festa, racconta Corradino.

Biglietto unico: 8 euro, acquistabile sul circuito Vivaticket

Per informazioni: 080 579 76 67 – 335 805 22 11 / botteghino@teatrokismet.it

Botteghino Teatro Kismet: dal martedì al venerdì ore 10.30 -12.30 / 16.30-19 e due ore prima dello spettacolo. Chiuso il lunedì.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...