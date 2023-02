Al teatro Norba arriva la Rimbamband, musica e comicità in un appuntamento da non perdere

Un irresistibile mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo: questa è la ‘’Rimbamband! Cinque suonatori sognatori sempre pronti a stupirci con un pizzico di follia.

Il sassofonista avanzo di balera rubato alla banda di paese, il contrabbassista stralunato, il pianista virtuoso, il batterista rompiscatole, il capobanda sempre più esaurito, danno vita a un ritmo comico e incalzante servito con energia travolgente capace di risvegliare il fanciullo presente in tutti noi!

Lo spettacolo presenta, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati della Rimbamband grazie ai quali ha fatto ridere negli ultimi anni tutti i teatri d’Italia. Un vero tour de force della comicità, nel quale lo spettatore rimane in balia di questi cinque straordinari musicisti un po’ suonati, che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano.

Allo spegnersi delle luci, come per magia, il reale si farà surreale, l’impossibile diventerà possibile, il possibile improbabile. Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia travolgente.

L’atteso ed imperdibile appuntamento con il quintetto comico – musicale formato da Raffaello Tullo (voce, percussioni), Renato Ciardo (batteria), Nicolò Pantaleo (Sax, bombardino, tromba), Vittorio Bruno (contrabbasso), Francesco Pagliarulo (pianoforte) sarà al Teatro Norba di Conversano, venerdì 24 Marzo 2023 ore 20.30.

Dopo lo spettacolo, chi passerà davanti al teatro vedrà uscire persone con una luce diversa negli occhi, lo sguardo di chi ha ritrovato qualcosa che aveva smarrito da tempo: l’incanto di rincontrare il nostro fanciullo perduto.





Informazioni, prenotazioni e biglietteria:

‘’Rimbamband – Il meglio di..’’

‘’Teatro Norba’’ - Conversano



POSTO UNICO NUMERATO (25 euro)

Apertura porte ore 20.30 - Sipario ore 21.00

info: 3289634515 - 080 495 9547