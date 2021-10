Al twentyone store di Monopoli si presenta "Atelier. Storie prêt-à-porter"

Sarà presentato domenica 24 ottobre presso Twentyone Store (in Corso Umberto I, 41) di Monopoli (BA), la raccolta “Atelier. Storie prêt-à-porter”, curata da Maddalena Castegnaro Guidorizzi e Teo de Palma e pubblicata da Les Flaneurs Edizioni. Interverranno l’editore Alessio Rega e il giornalista Dino Cassone. Letture a cura dell’Allegra Brigata diretta da Paolo Morga.



Non una tradizionale antologia di racconti, non il catalogo di una mostra di arte figurativa. Atelier è molto di più. È un viaggio, attraverso immagini e parole, nei ricordi, nelle emozioni e nei sentimenti che gli abiti sono in grado di suscitare. Il risultato è un “Libro d’Artista” collettivo che conquista il lettore al primo sguardo.



L’evento sarà anche l’occasione per presentare la nuova collezione Autunno-Inverno di Twentyone Store, che omaggerà gli intervenuti con un buono-sconto esclusivo. A fine serata, inoltre, sarà offerto un rinfresco di benvenuto. Inizio ore 18.00.



Per partecipare sarà necessario il Green Pass e la prenotazione obbligatoria al numero 333.2256426 (Anna Fedele).

