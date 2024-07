'Alas para volar festival Frida Kahlo 2024'

Galleria Art and MORE a BARI presenta la V edizione del Festival Frida Kahlo, evento itinerante.

Questo Festival ha luogo ogni anno nel mese di luglio, poiché in questo mese coincidono sia la data di nascita che quella di morte di questa artista straordinaria.

Frida Kahlo nasce il 6 Luglio del 1907 e muore il 13 Luglio 1954: ricorrono oggi, dunque, 70 anni dalla sua scomparsa. Settanta anni in cui questa donna continua ad essere un punto di riferimento, un esempio di forza, di tenacia e creatività.

Ormai nota a livello globale, il suo sguardo e la sua corona di fiori sono in ogni dove. La sua estrema commercializzazione, a volte noiosa, ripetitiva e banale, altro non è che l’eco immenso che questa donna continua ad espandere. È bene andare oltre la sua immagine, guardarla dentro con più attenzione, e noi siamo qui per questo.

Uno scambio culturale tra due paesi così lontani ma che in questo piccolo spazio hanno trovato un punto di connessione.

Durante questo Festival quindi, celebriamo Frida Kahlo, con una serie di eventi a lei dedicati.

PROGRAMMA

SABATO 13 LUGLIO

Vernissage ore 20

Introduzione dell’evento e presentazione degli artisti in mostra a cura di Yanira Delgado Altamirano. Letture e racconti dedicati all’artista: “La Casa Azul”

Interviene Micol Sinisi raccontando la sua esperienza all’interno della Casa Azul a Città del Messico.

Per il giorno dell’inaugurazione sarà allestita una tipica ofrenda messicana in sua memoria: fiori, candele e musica ci condurranno per qualche momento in un’altra terra, per celebrare insieme l’inizio di questo Festival.

DOMENICA 14 LUGLIO

Proiezione del film “Frida, Naturaleza Viva” di Paul Leduc (1986) ore 20

Prima del biopic di Julie Taymor interpretato da Salma Hayek, la vita della pittrice messicana Frida Kahlo è stata portata sullo schermo dal regista conterraneo Paul Leduc. È la stessa Kahlo, dal leto di morte, a rievocare i momenti salienti della propria difficile e palpitante esistenza, dall’incidente che ne segnò il corpo all'attivismo politico, le persone che ne hanno fato parte, da Diego Rivera a Lev Trotsky. Sorprendente la somiglianza con l'attrice Ofelia Medina.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Workshop di pittura per bambini “Pintando a mi pequeña Frida” ore 18

Frida Kahlo è diventata un simbolo anche per le bambine ed i bambini del nostro tempo: in questo laboratorio di pittura sono invitati tutti i bambini che desiderano omaggiare l’artista in modo creativo e divertente. L’evento sarà svolto previa iscrizione.

VENERDÌ 19 LUGLIO

Letture e racconti dedicati all’artista ore 19: “Frida e Diego: è l’amore che muove l’arte”

Interviene Stefania Meneghella, leggendo un testo da lei scritto dedicato al complicato rapporto della coppia messicana più nota al mondo.

SABATO 20 LUGLIO

Replica proiezione film “Frida, Naturaleza Viva” di Paul Leduc (1986) ore 20

DOMENICA 21 LUGLIO

Leture e racconti dedicati all’artista ore 20: “Frida Kahlo e Olga Costa”

Interviene per la quarta edizione consecutiva Mariella Medea Sivo, mettendo a confronto Frida Kahlo e l’artista messicana, contemporanea di quest’ultima, Olga Costa.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

Poesia con Tè e Frida ore 19

Saremo piacevolmente in ascolto di letture dedicate o ispirate all’artista e alla sua meravigliosa terra. Interviene il Cenacolo dei Poeti di Bitonto, associazione culturale impegnata nella promozione e nella divulgazione della poesia sul territorio. Con loro Carolina Abbaticchio.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Workshop di pittura per adulti “Mi Frida” ore 18

Sono invitati questa volta anche gli adulti a partecipare ad un laboratorio di pittura a tema Frida. L’evento sarà svolto previa iscrizione.

SABATO 27 LUGLIO

Contest Look Frida ore 19

Siete invitati a partecipare a questo divertente e colorato contest, in cui Yanira avrà il piacere di truccarvi e vestirvi in perfetto stile Kahlo. Non ci sono limiti di età, ovviamente.

L’evento sarà svolto previa iscrizione.

DOMENICA 28 LUGLIO



SUPERNATURAL live duo ci accompagnerà nella despedida a questo evento con i grandi classici della musica messicana da loro interpretati in chiave acustica. Alla voce c’è Francesca Di Coste, mentre alla chitarra Roberto Lisi.