Ad Alberobello il Presepe Vivente 2021, appuntamento con 'la bellezza' della natività

La bellezza è la strada, ma anche la meta da raggiungere. E’ il miracolo della natività che si rinnova. La bellezza è il tema scelto per il Presepe Vivente 2021.

E’ tutto pronto ad Alberobello per la 51ma edizione dell’evento curato dall’associazione «Da Betlemme a Gerusalemme» della parrocchia di Sant’Antonio che si terrà nei giorni 26-27-28-29 dicembre 2021 (e 30 dicembre 2021 soltanto in caso di pioggia e dichiarata sospensione in una delle precedenti giornate).

Le prime due giornate (26 e 27) sono già sold out, restano ancora poche disponibilità per 28 e 29.

Le prenotazioni sono possibili tramite il sito www.dabetlemmeagerusalemme.it oppure scaricando l'app BOOKIZON dal proprio smartphone, attraverso il Play Store o Apple Store, e, una volta scaricata l'app, bisogna cercare "Associazione Da Betlemme a Gerusalemme" e seguire le istruzioni per prenotarsi.

L'importo da versare per il diritto di segreteria per la gestione della prenotazione (non c’è biglietto di ingresso per visitare il Presepe) è di 2 euro a persona. Il diritto di segreteria per la prenotazione è gratuito per i bambini fino a 8 anni.

Il pagamento deve avvenire con carta di credito e sarà necessario inserire obbligatoriamente i nominativi di tutti i visitatori, oltre ai dati del responsabile di prenotazione.

La situazione pandemica impone di tracciare tutti gli ingressi alla manifestazione ed è proprio per questo motivo che verrà chiesto nome e cognome di tutti i partecipanti, l'ingresso al Presepe Vivente sarà consentito solo ed esclusivamente con l'utilizzo del super greenpass e della mascherina lungo il percorso in gruppi da massimo 25 persone. Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’orario di ingresso.