'Albert - Una vita relativa' in scena al Teatro comunale di Putignano

Venerdì 8 aprile a Putignano (Teatro Comunale, ore 21) è in programma lo spettacolo “Albert” di e con Dino Parrotta. Nel pomeriggio alle 18.30 nel Teatro Comunale di Putignano l’attore e regista incontrerà il pubblico in un incontro dal titolo “Il tempo e lo spazio. Testimonianze dal carcere”. Modera il giornalista Francesco Russo.

PREZZO a partire da € 18

CATEGORIA prosa

CITTÀ putignano

RASSEGNA putignano - stagione teatrale 2021/22

LUOGO teatro comunale di putignano

Una vita relativa

Ci sono mondi paralleli che sembrano non potersi mai incontrare, eppure non è così; basterebbe andare oltre il pregiudizio e aprire il nostro sguardo. Il tempo e lo spazio in un carcere sono tutto, si ribaltano e si relativizzano rispetto al quotidiano del mondo “libero”. Ma in quanti modi può essere declinata la parola “libertà”? Quanto lo spazio, in cui viviamo influisce su ciò che siamo o che potremmo essere? Un corto circuito che mette in contatto due mondi così distanti, ma in grado di far scaturire riflessioni e domande sul concetto di “legalità” “delinquenza” “riscatto sociale”. Il racconto nasce alla fine di un percorso di formazione (durato un anno) tenuto dal regista e attore Dino Parrotta presso il carcere di massima sicurezza di Messina.

Teatro dei Leggeri

Dino Parrotta

ALBERT

Una vita relativa

voice off Patrizia Labianca

aiuto regia Luigi Tagliente

scritto e diretto da DINO PARROTTA