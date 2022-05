Alberto Di Leone trio, omaggiando Chet Baker

Sabato 18 giugno 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce accoglie “Omaggiando Chet Baker” insieme all’Alberto Di Leone Trio con Alberto Di Leone alla tromba, Vitantonio Gasparro al vibrafono e Giampaolo Laurentaci al contrabbasso.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ascoltare le musiche di Gershwin, Van-Heusen, Warren, Rodgers e gli standards che hanno caratterizzato il repertorio del celebre trombettista Chet Baker, vissuto per un periodo in Italia e rinomato per la particolare attenzione riservata all’esposizione dei temi e la morbidezza del suo linguaggio cool. Morbidezza ed eleganza che rivivranno anche grazie alla scelta degli strumenti, vibrafono, tromba e contrabbasso.



Un perfetto drumless trio, proprio come amava esibirsi Chet Baker nel suo ultimo ispirato periodo, con alla tromba Alberto Di Leone, diploma in Tromba classica al Conservatorio di Bari, perfezionamento a Siena Jazz e una carriera che lo vede collaborare con artisti come Paola Arnesano, Stjepko Gut e Michael Supnick, ed esibirsi con la “Maxima Orchestra” insieme a Dee Dee Bridgewater, Mike Stern e Sarah Jane Morris; al vibrafono Vitantonio Gasparro, diploma in Strumenti a percussione con lode e menzione al Conservatorio di Bari, laurea di II livello di Batteria e Percussioni Jazz con lode al Conservatorio di Matera, una attività concertistica in tutta Europa con importanti orchestre e in qualità di solista eseguendo anche proprie musiche, e docente di Percussioni all’IC Croce di Marsico Nuovo; e al contrabbasso Giampaolo Laurentaci, studi, fra gli altri, al Conservatorio “Prins Claus Conservatorium” di Groningen in Olanda, laurea in Jazz e Musica moderna alla Escola Superior de Musica de Catalunya di Barcellona e concerti in giro per il mondo con musicisti del calibro di Peter Bernstein, Jorge Rossy e Bill McHenry.