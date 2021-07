Alberto Iovene Trio in concerto a Conversano per la rassegna 'Suoni all'inverso... jazz blues e dintorni'

www.versopiazzacastello.it





Il trio propone il suo nuovo progetto

'Close distances project''



nato nell'arco temporale del 2020 e racchiude brani originali e brani

della tradizione jazzistica riarrangiati dal trio stesso.







Alberto Iovene nasce a Bitonto (Ba) nel 1975. Intraprende a sette anni

lo studio della musica e del pianoforte sotto la guida di più

maestri compiendo gli studi classici e diplomandosi presso il

Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.







All'età di 17 anni, folgorato dall'ascolto di alcuni lavori dei

pianisti Jacques Loussier, Chick Corea e Keith Jarrett, ma soprattutto

grazie alla naturale propensione per la composizione e

l'improvvisazione, decide di dedicarsi totalmente alla musica jazz

iniziandone lo studio della storia e degli stili sotto la guida del

M°



Davide Santorsola



, con il quale studia piano jazz, armonia e tecniche

d'improvvisazione.Contemporaneamente perfeziona i suoi studi ai

Seminari Internazionali di Musica Jazz della regione Abruzzo (Hypo-jazz

Workshop), durante i quali si esibisce con musicisti americani sotto la

guida del sassofonista-compositore Harold Battiste, fondatore

dell'etichetta discografica "AFO" (New Orleans); ai Seminari della



Berklee School

di Boston ad "

Umbria Jazz Clinics



" studiando pianoforte e musica d'insieme, armonia e tecniche

d'improvvisazione, teoria e composizione sotto la guida dei maestri



Russell Hoffman, Jeff Stout, Orville Wright e Larry Monroe



; e ai Seminari Internazionali di Perfezionamento di Siena Jazz. Nel

2003 frequenta il Master Class tenuto dalla pianista statunitense



Rachel Z



sul tema "Improvvisation on non-functional harmony tunes in the style

of



Herbie Hancock and Wayne Shorter".





Svolge regolare attività concertistica con il trio a suo nome,

collaborando inoltre con alcuni tra i migliori jazzisti della scena

nazionale ed internazionale; scrive ed arrangia musiche per raccolte di

poesie, libri di favole, video, cortometraggi, spettacoli teatrali, e

compone vari brani testimonial per Premi e Congressi; ha collaborato

con diverse Corali Polifoniche per le quali ha arrangiato brani che

spaziano dal repertorio sacro a quello del gospel e delle traditional

songs americane.







Le sue composizioni e le sue esibizioni in concerto hanno ricevuto alti

riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale: finalista "



Talenti Jazz"

- Martina 2004, finalista "

Baronissi Jazz 2006

", finalista "

International Massimo Urbani Awards 2006",



terzo classificato "V Concurso Internacional de Intérpretes de

Jazz" - Granada 2006". È laureato presso la Facoltà di Lingue

e Letterature Straniere di Bari con una tesi sperimentale dal

titolo "Scritture sincopate tra Futurismo e Musica Jazz".





Il nuovo lavoro discografico 'Close distances project''

verrà distribuito nel mese di gennaio 2022 dai principali servizi di

distribuzione digitali e negozi di dischi. www.albertoiovene.com

