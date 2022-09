Alberto Nacci: ciak sulla musica contemporanea

Alberto Nacci è un regista e produttore con una lunga esperienza in campo musicale.

Assisteremo alla proiezione in PRIMA NAZIONALE del docufilm “LUIS de PABLO canto del nostro tempo”

e a seguire in PRIMA ASSOLUTA il cortometraggio “DUEL” con musiche di Pasquale Corrado, Francesco D’Orazio (violino) e Francesco Abbrescia (elettronica).



Alla serata saranno presenti il regista, il compositore ed i musicisti.



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



INGRESSO A PAGAMENTO: 2 €



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com