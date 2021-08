''Aldo Bucci quartet'' per la rassegna ''Suoni all'inverso...jazz blues & dintorni''

‘’Verso Cafe & Restaurant’’ in collaborazione con l’Associazione Musicale ‘’Suoni dal Castello’’ di Conversano per la Rassegna “Suoni all’InVerso…Jazz Blues & dintorni’’ con la Direzione artistica di Rino Liuzzi presenta l‘’Aldo Bucci Quartet’’. Una serata in compagnia di Aldo Bucci (tromba, flicorno e harmonizer), Michele Campobasso (piano), Antonello Losacco (contrabbasso) e Beppe Brizzi (Batteria).

L'appuntamento è presso ‘’Verso Cafe & Restaurant’’ in Piazza Castello 5 a Conversano Giovedi 2 Settembre 2021 ore 21.00.

Per Infoline : 3391432171 – 080. 6922753

www.versopiazzacastello.it

La band nasce da un progetto di Aldo Bucci. Il repertorio della band affonda le proprie radici nell'interesse comune per la tradizione jazzistica afro cubana americana,infatti eseguiranno brani di musicisti come Dizzy Gillespie, Tito Puente, Mongo Santamaria, Arturo Sandoval, senza tralasciare il lato compositivo dello stesso leader. Tutti i musicisti provengono da varie esperienze jazzistiche di un certo rilievo nazionale, la band si caratterizza per la ricerca di atmosfere musicale inusitate, un incontro tra strumenti acustici, percussioni etniche e manipolazioni elettroniche.

ALDO BUCCI Nato nel 1960, ha studiato tromba con il M° F. Lentini diplomandosi nel 1981 presso il Conservatorio "N. Piccini" di Bari seguendo contemporaneamente un corso di perfezionamento sulla musica antica barocca con D. Shorts.

Tromba solista della Jazz Studio Orchestra, big band storica barese diretta dal Maestro Paolo Lepore, al suo attivo ha molteplici esperienze nel campo della musica cosiddetta "colta" suonando con orchestre da camera, sinfoniche e vari complessi di ottoni. Ha vinto diversi concorsi internazionali tra cui 1° classificato "Città di Matera 90 ,1° classificato "Festival Itria Sound Jazz 92" Cisternino (Br), 3° classificato "Gargano 89 Giovani Musicisti , finalista alla Rassegna Nazionale Gruppi Emergenti Forlì, finalista concorso nazionale Massimo Urbani 2000 Urbisaglia.

Vincitore del contest europeo “10 anniversario Jazz Festival Multiculturita 2012”.

Le sue prime esperienze di carattere jazzistico risalgono al 1985 con la partecipazione in vari gruppi locali, ma soprattutto con la frequenza di corsi di musica jazz: "Umbria Jazz 85" con J. Blanchard, P. Jeffrey; "Siena Jazz" '87/'88/'89 con E. Rava, C. Fasoli, G. Gazzani, P.Fresu; "Zetema '91" (Matera), progetto musicale conclusosi con la realizzazione di un CD con la partecipazione di E. Fioravanti, R. Ottaviano, S. Lacy e G. Ferris.

Ha al suo attivo numerosi concerti in rassegne jazzistiche di varie città italiane riscuotendo ovunque un apprezzabile successo di pubblico e di critica tra cui ricordiamo: "6° Rassegna del Jazz Italiano" al Capolinea di Milano, "Concorso Nazionale di Jazz" Barga (Lucca), rispettivamente con l'Ensamble Siena '88 e '89 (gruppi formati dai migliori allievi prescelti per rappresentare i corsi di Siena jazz),Rassegna Sud Jazz" Palermo ,Il Jazz in Puglia 92" (a cura dell'A.M.J di Bari), Siena Festival 91, "Città della Musica Bari 93, Talos Festival 96 (Ruvo di Puglia), Festival Mediterraneo 99 (Bisceglie), Pulsano jazz 2002 (Taranto), Beat Onto Jazz Festival 2002, Roccella Jonica 2003 suonando nell'orchestra diretta da Butch Morris ospiti Riccardo Fassi, J.A. Deane, Tyshawn Sorey, Festival internazionale del Mediterraneo 2006 ,1 Summer festival 2006 Parabita -Lecce, Jazz Festival Bari 2007 ,Jazz Festival Bari 2008, Talos jazz festival 2008 e tanti altri .Fa parte della "Big Band J.S.O." diretta dal M° Paolo Lepore, suonando con osptiti di un certo rilievo : L. Konitz , S. Nistico, B. Bailey, T. Scott, T. De Piscopo, M. Rosa , E. Rava, M. Lomuto, R. Casale, S. Arnaldi, S. Palumbo, E. Wilkins, B. Mintzer, T. Ghiglioni, R. Breacker, G.Gaslini, M. Tamburini, P.Odorici, C. Tedesco, P.Iodice, M. Ruegg, E.Intra, M. Applebaum , M. Mossman, E. Daniels , J.Lovano ,N. L. Lahermitte ,T.Tononi, D. Cavallanti , D.Liebman , L. Tabakin, V. Maricic ,V.Mendoza ,G.Telesforo , F.London's, D.Gojkovic ,C.Potter, P.Fresu ,C.Porter, C.Kool, M.Placido, B.Damato ,P.Tommellieri, N.Gori, A.Rovatti,S .Bencini, B.Johnson, J.Davis,R.Jones ,Ho Bynum, R.Gould,R.Fassi, A.Salis ,C.Civiello, S.Molinari B.Casini e tanti altri , ha suonato con l'orchestra dell'A.M.J. Puglia collaborando con P. Damiani, M. Raja, E. Colombo, K. Tippet, P. Minafra, Ngyén le, G. Trovesi, M. Mayes , ecc., ha collaborato con l'orchestra Apulia Big Band diretta da M. Applebaum con J. Garrison vocalist.

Inoltre ha suonato per molti anni nella orchestra sinfonica "Magna Grecia" di Taranto dove ha avuto l'occasione di suonare da solista per Milva, Ami Stewart e tanti altri artisti .

Dal 1989 guida un proprio gruppo musicale collaborando con musicisti già noti in campo internazionale.

DISCOGRAFIA

BLACK OUT ALDO BUCCI QUINTET ospite TINO TRACANNA

SYNTHESIS ALDO BUCCI QUINTE ospite TINO TRACANNA

NELLA SALA DELLE ARCATE ORCHESTRA ZETEMA ospite R. OTTAVIANO, E. FIORAVANTI, S. LACY, G. FERRIS

BIG BAND J.S.O DI PAOLO LEPORE

TERRA ARSA P.LEPORE

ORCHESTRA MAGNA GRECIA

VIE D'(H)EROS(ES) JAZZ STUDIO ORCHESTRA /T.TONONI,T.GHIGLIONI.

WAVE EMOTION/ IPNOTICA di LUCIANO SALVEMINI

Raffaella Cimmarusti : Responsabile Comunicazione ‘’Suoni dal Castello’’

