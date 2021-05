A Palazzo Pesce il concerto di 'Aldo Di Caterino Trio'

Sabato 21 agosto 2021 alle ore 20.45 a Palazzo Pesce si esibisce l’Aldo Di Caterino Trio con Aldo Di Caterino al flauto, Antonello Losacco al contrabbasso e Bruno Montrone al pianoforte.



Un concerto in Puglia per apprezzare il trio acustico che affronta un repertorio di musiche originali con una forte appartenenza alla tradizione jazzistica e agli standard. Tre talenti pugliesi che si esibiranno nel giardino di piante esotiche della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari: il flautista Aldo Di Caterino, diploma in Flauto classico e Musica jazz con lode e menzione d’onore al Conservatorio Piccinni di Bari, una passione viscerale per il jazz e la musica tradizionale brasiliana, una carriera che lo vede esibirsi con musicisti del calibro di John Surman, Roberto Ottaviano e Vince Abbracciante, e partecipare a registrazioni di dischi, tra cui, Terranima edito Dodicilune eTudo Bem edito Abeat Record, e menzione speciale per le spiccate doti solistiche e la perizia strumentale al concorso Tomorrow’s Jazz, Veneto Jazz; il contrabbassista Antonello Losacco, musicista poliedrico con una attività concertistica fatta di tanti stili dal rock alternativo al funk, dal pop all’r’n’b, alle espressioni più sperimentali e soprattutto al jazz e che lo ha portato a esibirsi anche a New York al fianco del chitarrista Charlie Apicella&Iron city, attivo come didatta e artista sensibile alle tematiche sociali tanto da devolvere alla Protezione civile italiana nel marzo 2020 l’intero ricavato della vendita di “JAQ”, il primo cd di inediti del Jazz Art Quartet da lui stesso fondato; e il pianista Bruno Montrone, anche organista e compositore di jazz, una formazione fra il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti e maestri come Davide Santorsola, Barry Harris e Nico Marziliano, una carriera musicale e teatrale che lo porta a calcare il palco insieme a Greg Hutchinson, Quentin Collins, Pio&Amedeo e tanti altri, una discografia di circa venti incisioni nonostante la sua giovane età e didatta impegnato e appassionato al Pentagramma di Guido Di Leone a Bari.

