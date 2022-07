Aldo Di Caterino Trio [musiche di Porter, Gershwin, Coltrane, Jobim e originali]

Sabato 27 agosto 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce è il palcoscenico dell’Aldo Di Caterino Trio, formato da Aldo Di Caterino al flauto, Livio Bartolo alla chitarra e Giuseppe Bassi al contrabbasso.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, in cui il trio acustico guiderà il pubblico attraverso un repertorio di musiche originali con delle forti pennellate jazzistiche. Tre i musicisti pugliesi che daranno vita a una serata spensierata e accattivante: il flautista Aldo Di Caterino, diploma in Flauto classico e Musica jazz con lode e menzione al Conservatorio di Bari, una passione viscerale per il jazz e la musica brasiliana, una carriera che lo vede esibirsi con musicisti come John Surman e Roberto Ottaviano, partecipare a registrazioni di dischi, tra cui, Terranima e Tudo Bem, e ricevere una menzione speciale per le doti solistiche e la perizia strumentale al concorso Tomorrow’s Jazz, Veneto Jazz; il chitarrista, compositore e arrangiatore Livio Bartolo, diploma con lode in Chitarra jazz e Musica jazz al Conservatorio di Monopoli, una particolare attenzione alla musica contemporanea, uno stile chitarristico e compositivo che affonda le sue radici nella tradizione jazz e si spinge fino a dodecafonia, improvvisazione radicale e serialismo, e undici dischi al suo attivo a suo nome e con musicisti del panorama internazionale; e il contrabbassista Giuseppe Bassi, una attività concertistica sui palchi più prestigiosi del mondo, collaborazioni del calibro di John Hicks, Mal Waldron e Avishai Cohen, una discografia con i più grandi interpreti del jazz italiano, tra cui Stefano Bollani, Fabrizio Bosso e Enrico Rava, co-fondatore del gruppo italo-taiwanese Mission Formosa e autore del progetto “Atomic Bass” ispirato al disastro nucleare di Fukushima e messaggio di pace, dialogo e solidarietà.