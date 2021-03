A domicilio con Alessandra Gaeta per il Festival "Uscire a primavera"

Un festival di teatro delivery, denominato “USCireA PRIMAVERA”, che possa tenere uniti, seppur a distanza, artisti di tutta Italia e non solo. E’ l’idea di Ippolito Chiarello a cui aderisce Asteria Space, la realtà impegnata nella promozione di talenti pugliesi con sede a Bitonto, insieme a numerosi attori e compagnie attive sul territorio nazionale ed internazionale. La rassegna itinerante a domicilio che avrà luogo dal 21 al 27 marzo vede protagonista Nasca Teatri di Terra in collaborazione con la rete di USCA (Unità Speciali di Continuità Artistica) creata nei mesi scorsi dallo stesso Chiarello. Una rete di cui fa parte la stessa Asteria Space che a partire dallo scorso 19 febbraio ha attivato un servizio di teatro, danza e musica delivery noto come “Pietanze d’Arte a Domicilio”. Il format proposto dall’agenzia d’arte bitontina prosegue venerdì 26 marzo con un appuntamento speciale inserito all’interno del cartellone unico del festival “USCireA PRIMAVERA”. Protagonista in quella data la danzatrice Alessandra Gaeta con il suo nuovo lavoro #SmallPoetryDance, una ‘portata’ a base di danza e poesia che sarà ‘servita’ in totale sicurezza a domicilio nella fascia oraria fra le 18.00 e le 21.00 per chi vorrà prenotarla.

Dunque, mentre lontana sembra la prospettiva di un ritorno alla normalità, la rete delle USCA si compatta e propone, nella settimana dal 21 marzo (primo giorno di primavera) al 27 marzo (giornata internazionale dedicata al teatro e data fissata per una evidente, impossibile, “riapertura dei teatri”), un simbolico festival: USCireA PRIMAVERA, come atto di presenza e per illuminare questa esperienza collettiva di teatro a domicilio, nella quale tante artiste e tanti artisti si sono spesi dal vivo e continuano a farlo, anche in questo periodo difficile in cui la pandemia sembra ancora voler minare le nostre vite e non vediamo una luce. Un Festival che vuole essere anche un grande invito al pubblico a tornare a teatro quando sarà possibile farlo e un richiamo alle istituzioni a sostenere in modo strutturale una futura difficile “riapertura”.

Un festival che coinvolgerà tutte le USCA presenti in Italia e in altre parti del mondo, con artisti in solitaria e tante compagnie teatrali. Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, ma anche Francia (Nantes) con Les Ethern'elles e Brasile con Cia Z de Teatro a Florianópolis/Santa Catarina. Sono questi i luoghi in cui tra il 21 e 27 marzo l’iniziativa USCireA PRIMAVERA vedrà il teatro arrivare sotto balconi e finestre attraverso un’azione comune e condivisa.

La sua performance site specific di danza contemporanea, accompagnata da lettura di poesie, sarà fruibile a domicilio solo dai residenti che effettueranno la prenotazione nel proprio spazio privato, quale cortile o giardino, nel rispetto di tutte le norme e distanze di sicurezza. La prenotazione della performance a domicilio ha un costo di 25,00 euro e potrà essere effettuata per le città di Palo del Colle e Bitonto il 26 marzo.

Per info contattare la segreteria organizzativa di Asteria Space telefonicamente al 3773872180 o via mail scrivendo a info@asteriaspace.it