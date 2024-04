Festival organistico internazionale di Santa Maria del Passo: Prebachiani, Mendelssohn, Anton Heiller

Sabato 4 maggio, ore 20:00, chiesa di San Domenico a Mola di Bari: questo è quanto serve annotare in calendario per non perdere il prossimo appuntamento del Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo, durante il quale sarà protagonista assoluta l'arte musicale organistica interpretata dalla brillante Alessandra Mazzanti. La musicista bolognese, oltre che organista, è direttrice di coro, direttrice d'orchestra e compositrice, molto apprezzata in Italia, in Europa e nelle Americhe grazie alla sua intensa attività concertistica. Per valorizzare il magnifico e maestoso organo F. Zanin del 2018, la Mazzanti ha scelto un programma complesso, dedicato alla musica tedesca, per regalare a sé stessa occasione di piena soddisfazione espressiva e, al pubblico, grande emozione e meraviglia. Nella serata ad aprire le danze, e non solo in senso figurato, saranno alcune galanti composizioni barocche, in forma di passacaglia e ciaccona, ispirate a temi di ballo popolare molto in voga presso le corti europee, con la firma di J. K. Kerll, J. Pachelbel e D. Buxtehude (di quest'ultimo la sublime BuxWV 160). A seguire, per il momento di massima tensione del concerto, di derivazione romantica, verrà eseguita interamente la VI Sonata op.65 di F. Mendelssohn, considerata una delle pietre miliari della letteratura organistica di tutti i tempi. Per finire, una nota di ricercatezza per la proposta del compositore austriaco contemporaneo Anton Heiller, di cui la musicista eseguirà delle variazioni su un tema bachiano. INGRESSO GRATUITO. Per info contattare il numero 340 3761550 o consultare la pagina facebook del "Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo, sempre aggiornata con contenuti extra.