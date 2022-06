Presso La Ciclatera di Bari la presentazione del romanzo "Come ho abbracciato la mia ombra" di Alessandra Nenna

Riprende dalla suggestiva cornice dei sassi di Matera il tour di presentazione del romanzo di Alessandra Nenna Come ho abbracciato la mia ombra edito da Bookabook.

L'autrice sarà ospite sabato 18 giugno alle ore 18 della libreria Di Giulio di Matera (via Dante, 61) in compagnia della editor Angela Loperfido.

Il reading sarà a cura degli attori Annamaria Todiscoe Domenico De Cosmo, Francesca Tarulli



Mercoledì 22 giugno alle ore 19 l'autrice sarà invece in compagnia dello psicologo e scrittore Giacomo Balzano per una presentazione doppia a La Ciclatera di Bari (str. Angiola, 23).

L'incontro è a cura dell'associazione Enjoy the time.



Una storia non meno avvincente quella legata alla pubblicazione perché Alessandra Nenna ha scelto di avvalersi di una casa editrice che opera in crowdfunding. Il manoscritto pertanto è stato scelto due volte, come si legge nelle note iniziali della casa editrice: "la prima dagli editor che ne hanno valutato la qualità professionale; la seconda dai lettori che hanno sostenuto il progetto pre-ordinando il libro e diventandone in questo modo gli editori morali".

L'autrice è alla sua seconda pubblicazione dopo l'uscita nel 2020 del pamphlet Scusi, il treno si prende dalla stazione? (Progedit).



Il libro è già ordinabile in tutte le librerie (fisiche e on line: MondadoriStore, Amazon, Feltrinelli) .