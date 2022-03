Alessia Nobile presenta alla libreria Feltrinelli il suo libro 'La bambina invisibile'

Prezzo non disponibile

Il 3 febbraio è uscito il romanzo di Alessia Nobile edito Castelvecchi "La bambina invisibile" presentato a CasaSanremo il 2 febbraio in occasione della settimana del Festival.

Il 23 marzo alle 18.00 l'autrice sarà ospite alla Feltrinelli di Bari in via Melo per la presentazione del suo libro, modererà l'evento Titti de Simone segretaria del presidente della regione Emiliano.