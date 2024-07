Alex Britti in concerto a Castellana Grotte

Alex Britti, con un nuovo sound e la sua solita grinta, arriva a Piazze d'Estate a Castellana Grotte!

Chitarrista e cantautore solista, ha segnato la storia della musica italiana. Torna dai suoi fan con Alex Britti Live 2024 che toccherà numerose tappe in giro per l’Italia nelle principali arene, piazze e festival estivi in cui il pubblico potrà assistere dal vivo ai classici del suo repertorio e ai nuovi brani del futuro disco in arrivo sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

POSTI IN PIEDI: gratuito

POSTI A SEDERE: biglietto su TicketOne > https://www.ticketone.it/.../alex-britti-largo.../