Alex Wyse fa tappa al Demodè con il suo tour

Sabato 27 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si esibirà il cantautore Alex Wyse che dopo la pubblicazione del suo ultimo brano “La mia canzone per te” sta girando l’Italia con il suo “A night with”, con il quale ha fatto già tappa a Roma, Milano e Torino.

Alessandro Rina, nome anagrafico dell’artista, è originario di Como classe 2000 ed è stato tra i protagonisti dell’edizione 2021 del talent show delle reti Mediaset “Amici di Maria de Filippi”. Il programma lo ha fatto conoscere dai più, ma il suo background è frutto di un percorso formativo importante, che dopo il periodo scolastico passato nella sua città lo ha portato nel Regno Unito nel Chesterton Community College a Cambridge. Con l’obbiettivo di diventare un cantante e si è diplomato al Bimm - Music Institute di Londra. Tornato in Italia si è dedicato al suo percorso artistico e ha provato la strada del talent, superando le selezioni e partecipandoci. Qui si è afferma come uno degli allievi più promettenti della competizione arrivando fino alla fase serale del programma dove si è classificato al quarto posto. Nel corso di questa sua prima esperienza televisiva ha avuto modo di dimostrare la sua bravura tecnica ma anche il suo talento come cantautore presentando diversi inediti come “Accade” e “Sogni al cielo”, prodotto da Katoo. Grazie alla trasmissione il cantante ha attirato l’attenzione dell’etichetta discografica 21CO che ha prodotto il suo EP “Non siamo soli”. A questo progetto hanno fatto seguito vari singoli nel 2022, tra cui )”, “Ammirare Tutto”, “Accade” e “Senza Chiedere Permesso” (scritta da Michele Bravi). Oltre a questi è stato pubblicato anche il suo primo album “Ciò che abbiamo dentro” (certificato disco d’oro), che contiene al suo interno brani come “Mano ferma” e “Stelle in Antartide”. L’ultimo singolo estratto dall’album a inizio 2023 è “Dire fare curare” feat. Sophie and The Giants, artista di spicco del power pop mondiale, con oltre 600 milioni di streaming. Alex è tornato nel 2023 con due brani che hanno superato ciascuno il milione di streaming sulle piattaforme digitali: “Un po’ di te” e “La mia canzone per te”.

Durate le esibizioni del tour, che anticipa il lavoro in studio in vista della chiusura de prossimo album annunciato per quest’anno, Alex Wyse sta abbracciando in musica il suo pubblico, proponendo i brani della sua discografia, ma non solo. Infatti, proporrà un set intimo e personale nel quale i brani in scaletta si alterneranno a momenti di racconto in cui l’artista condividerà aneddoti.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00