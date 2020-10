Alexander Frey dirige l'Orchestra Sinfonica Metropolitana nella Chiesa San Carlo Borromeo di Bari

Mercoledì 7 ottobre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Carlo Borromeo a Bari (Via Colonnello de Cristoforis, 7), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Alexander Frey.

Considerato uno dei direttori più versatili al mondo, Alexander Frey, nel corso della sua carriera, ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali per le sue esibizioni nei più importanti teatri del mondo e nelle maggiori sale da concerto, sia in qualità di pianista, organista e cembalista che come direttore d’orchestra.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia n. 39 in mib maggiore K. 543 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 1 in re maggiore D. 82 di Franz Schubert.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti.